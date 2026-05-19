ORF: Totzauer kandidiert für Chefposten

ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer hat ihr Team informiert: "Ich kandidiere"

Eigentlich galt APA-CEO Clemens Pig bereits „gesetzt“ als neuer ORF-Generaldirektor, da sich ÖVP-Kanzler Christian Stocker und die SPÖ bereits auf ihn verständigt habe - so die Erzählung aus ÖVP- und SPÖ-Kreisen.

Aber: In Teilen der ÖVP findet man die Pig-Lösung „gar nicht gut“ und versuchte dagegen zu wettern. Jetzt bringt ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer neue Dynamik in die ORF-Generalswahl am 11. Juni.

Am Dienstag verkündete sie ihren Mitarbeitern schließlich, dass sie „kandidieren werde“, weil sie „den ORF liebt““. Totzauer hatte sich bereits 2021 beworben und unterlag gegen Roland Weißmann.

Wie berichtet, dürfte sich noch ein ehemaliger Warner-Brother-Manager, Johannes Larcher, bewerben. Auch der ehemalige Puls4-CEO Markus Breitenecker soll gerade seine Chancen ausloten.

Haupt-Favorit bleibt freilich Pig, auch „wenn die Türkisen ihn offenbar zum aufgeben bringen wollen“, so ein ORF-Insider. Krone-Hit-Chef Philipp König, der als Lieblings-Kandidat des türkisen Lagers gelte, habe zwar bereits abgesagt, manch ein ORF-Insider schließt aber nicht aus, ob er „nicht in letzter Sekunde doch kandidieren“ werde.

Tauziehen. Die FPÖ scheint sich gegen Pig zu positionieren, während die SPÖ einen Deal mit der ÖVP hat – sie konnte den Stiftungsratsvorsitzenden Lederer nominieren, dafür entscheidet die ÖVP wer ORF-Chef werde – sich hinter den Kulissen pakttreu gebe.

Dabei dürften die Roten auch am ehesten eine Präferenz für Pig haben. „Wir könnten aber auch keinen anderen verhindern“, sagt ein Roter.