Duell um ORF-Spitze ist im Finish

ÖVP will jetzt zwischen ihren Favoriten Pig & König entscheiden

Countdown. Seit Anfang Mai läuft die Ausschreibung für den Top-Job – ORF-Generaldirektor – am Küniglberg. Bis Ende Mai können sich noch Medien-Profis bewerben. Aber: Die ÖVP – es gibt eine Art Side­letter zwischen ÖVP und SPÖ, die das ausgemacht haben – werde wohl entscheiden, wer ORF-Chef werden soll. In den kommenden Tagen stehe die Entscheidung an. ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker – formal entscheidet freilich der ORF-Stiftungsrat, in der Realität entscheiden seit jeher die jeweiligen Regierungen – werde „wohl noch diese Woche zwischen den zwei ÖVP-Favoriten entscheiden“, so ein ÖVP-Spitzenmann.

Der derzeitige Hauptfavorit sei APA-CEO Clemens Pig. Er gilt als „verbindlich“ und wird massiv von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle forciert. Zu Pigs Buchpräsentation – „Welt ­ohne Wahrheit“ – erschienen jedenfalls einige ORF-Promis.

Derzeit sehen Insider Pigs Chancen „bei 60 Prozent“, sich gegenüber dem zweiten Favoriten – Philipp König – durchzusetzen. Der Krone-Hit-CEO arbeitete einst im ORF (in der Finanzabteilung von Ex-ORF-Chef Roland Weißmann), wechselte dann in das Medienkabinett von Sebastian Kurz. Er gilt als Profi, der im ORF „umstrukturieren und aufräumen“ würde, während Pig als jemand gilt, der den ORF als Kooperationspartner der Privaten positionieren könnte. „Königs Nachteil ist, dass er bei Kurz gearbeitet hat. Das scheint Stocker zu irritieren“, behauptet ein ÖVP-Insider.

Zumindest eines ist klar: Die Politik wird auch bei dieser Wahl wieder (zu viel) mitmischen. Aller derzeitiger Troubles zum Trotz.