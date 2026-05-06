Superzelle trifft Österreich – Jetzt droht ein Mega-Sturm

Österreich steht erneut eine brisante Wetterlage bevor. Experten warnen vor heftigen Gewittern und möglichen Superzellen, die am Mittwoch vom Allgäu (Deutschland) Richtung Österreich ziehen und hierzulande für gefährliche Unwetter sorgen sollen.

Eine ungewöhnlich heftige Gewitterfront sorgt aktuell für Alarmstimmung. Im Allgäu entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit eine sogenannte Superzelle, ein besonders starkes und langlebiges Unwetter.

Inzwischen hat die Gewitterzelle den Süden rund um München erreicht und zieht nur knapp an der Stadt vorbei. Meteorologen warnen dennoch weiterhin vor gefährlichen Auswirkungen. Entlang der Zugbahn kann es innerhalb kürzester Zeit zu extremen Regenfällen kommen. Auch lokale Überschwemmungen sowie kräftiger Hagel mit mehreren Zentimetern Größe sind möglich.

Nun richtet sich der Blick auch nach Österreich: Die Gewitterzelle könnte in den nächsten Stunden Teile Oberösterreichs erreichen. Betroffen sein könnten vor allem das Innviertel und das Obere Mühlviertel. Experten warnen vor heftigem Starkregen, Hagel und kräftigen Windböen. Bei besonders starken Gewitterzellen könnten Sturmböen mit hohen Windgeschwindigkeiten auftreten.

Das musst du jetzt wissen

Eine Superzelle ist die gefährlichste Form eines Gewitters. Sie kann großen Hagel, schwere Sturmböen, heftigen Starkregen und in seltenen Fällen sogar Tornados bringen. Besonders problematisch: Solche Gewitter können sich über Stunden halten und enorme Schäden verursachen.

Die Wetterlage soll sich erst in den Nachtstunden langsam beruhigen. Experten raten dazu, Wetterwarnungen genau zu verfolgen und lose Gegenstände im Freien zu sichern.