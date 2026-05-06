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Wintereinbruch

Schnee-Schock in Griechenland: Kältewelle sorgt für Chaos

06.05.26, 16:59 | Aktualisiert: 06.05.26, 17:59
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Eigentlich beginnt in Griechenland jetzt die Urlaubssaison, doch statt Sonne und Badewetter erlebt das Land derzeit einen ungewöhnlichen Kälteeinbruch. In mehreren Regionen fiel sogar Schnee, viele Berge sind plötzlich weiß bedeckt. Touristen zeigen sich völlig überrascht. 

Griechenland erlebt derzeit für Anfang Mai völlig ungewöhnliches Wetter. Statt frühsommerlicher Temperaturen sorgt eine massive Kältewelle in mehreren Regionen für Schnee und eisige Bedingungen. Zahlreiche Berge sind wieder komplett weiß bedeckt.

Wie die "Griechenland-Zeitung" berichtet liegen die Temperaturen mit bis zu 13 Grad aktuell teils deutlich unter den üblichen Werten für diese Jahreszeit. Besonders in höheren Lagen kam es am Wochenende zu starken Schneefällen. Wetterexperten sprechen von einem außergewöhnlichen Wetterereignis, das es in dieser Intensität seit Jahrzehnten kaum gegeben habe.

Selbst rund um den Athener Hausberg Parnitha kam es zu Problemen: Dort musste der Verkehr zeitweise gestoppt werden, nachdem mehr als zehn Zentimeter Schnee gefallen waren. Der Winter-Schock dürfte allerdings nicht lange anhalten. Bereits in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder deutlich ansteigen.

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