Kreuzfahrts-Drama: Wie gefährlich ist das Hantavirus wirklich?

Der tödliche Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ sorgt weltweit für Angst. Drei Menschen starben bereits, weitere Passagiere wurden infiziert. Jetzt stellt sich die große Frage: Wie gefährlich ist das Virus tatsächlich?

Besonders brisant an dem Fall: Die WHO hält eine Übertragung von Mensch zu Mensch inzwischen für möglich. Das wäre bei Hantaviren äußerst selten. Experten vermuten, dass sich Passagiere auf engem Raum an Bord gegenseitig angesteckt haben könnten.

Drei Tote auf Horror-Kreuzfahrt

Auf der „MV Hondius“ starben bisher ein niederländisches Ehepaar sowie ein deutscher Passagier. Weitere Menschen wurden isoliert, ein Patient liegt in Johannesburg auf der Intensivstation. 149 Menschen befinden sich noch immer an Bord des Schiffs. Die WHO geht derzeit von mehreren bestätigten und weiteren Verdachtsfällen aus.

Gefahr für Urlauber?

Experten betonen aktuell, dass keine allgemeine Gefahr für Reisende besteht. Der Fall auf der „Hondius“ gilt als außergewöhnlich. Gegen eine Hantavirus-Infektion gibt es derzeit weder eine spezielle Therapie noch eine Impfung. Ärzte können daher nur die Beschwerden behandeln und den Verlauf medizinisch begleiten. In schweren Fällen müssen Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Umso wichtiger ist es, eine Ansteckung möglichst zu vermeiden.

Auf Kreuzfahrtschiffen kann die Situation allerdings problematischer werden. Gelangen infizierte Nagetiere etwa über Lieferungen oder Hafenbereiche an Bord, könnte sich das Virus in der geschlossenen Umgebung schneller verbreiten, möglicherweise auch über Belüftungssysteme. Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sollte vor allem der Kontakt mit Nagetieren und deren Ausscheidungen vermieden werden. Experten empfehlen, Lebensmittel gut verschlossen aufzubewahren und Müllbehälter stets dicht zu halten. Besondere Vorsicht gilt in staubigen Bereichen, die möglicherweise verunreinigt sind. Dort wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. Außerdem sollten Hände nach dem Kontakt mit potenziell belasteten Oberflächen gründlich gereinigt werden.