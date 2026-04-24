Selenskyj in Saudi-Arabien zu Gesprächen

Selenskyjs zweiter Besuch in dem Königreich innerhalb weniger Wochen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitag nach Saudi-Arabien gereist, um nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und Energieversorgung zu vertiefen. "Wir treiben heute unsere Vereinbarungen mit Saudi-Arabien in den Bereichen Sicherheit, Energie und Infrastruktur voran", schrieb Selenskyj nach seiner Ankunft in dem Golfstaat im Onlinedienst X und veröffentlichte ein Video, das ihn mit saudischen Regierungsvertretern zeigt.

Er verwies darauf, dass er bei seinem Besuch auch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen werde. Selenskyj hob hervor: "Es ist wichtig, dass diese Vertiefung gegenseitig ist." Es ist Selenskyjs zweiter Besuch in dem Königreich innerhalb weniger Wochen. In dem von Selenskyj veröffentlichten Video sind auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha und der nationale Sicherheitsberater Rustem Umerow zu sehen.

Selenskyj hat inmitten des Iran-Krieges engere Beziehungen zu mehreren Golf-Staaten geknüpft und Verteidigungsabkommen geschlossen, unter anderem mit Saudi-Arabien. Damit soll die Expertise der Ukraine beim Abschuss von Drohnen weitergegeben werden, die das Land in dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erworben hat. Die Ukraine entsandte zudem Dutzende Militärexperten in mehrere Länder der Golfregion, wo diese zum Abschuss iranischer Drohnen eingesetzt wurden.

Saudi-Arabien unterhält gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Das Land war zudem Gastgeber von Gesprächen mit US-Vertretern. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat Teheran als Vergeltung für die Luftangriffe der USA und Israels auch Ziele in mehreren Golfstaaten ins Visier genommen, darunter in Saudi-Arabien.