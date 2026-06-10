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Zu viel Zuwanderung

Dieses Land will bei 10 Millionen dicht machen

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In der Schweiz sorgt eine umstrittene Volksinitiative für hitzige Diskussionen. Die Bevölkerung des Landes soll dauerhaft unter der Marke von zehn Millionen Menschen bleiben.
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Hinter dem Vorstoß steht die Schweizerische Volkspartei (SVP). Sie argumentiert, dass das starke Bevölkerungswachstum zunehmend Probleme verursache – etwa bei Wohnraum, Verkehr, Infrastruktur und Umwelt. Nach Ansicht der Initiatoren stößt die Schweiz mit ihren begrenzten Flächen langfristig an ihre Grenzen.

Zehn-Millionen-Marke als Obergrenze

Konkret soll die Bevölkerung dauerhaft unter zehn Millionen Einwohnern gehalten werden. Wird diese Grenze überschritten, müsste die Schweizer Regierung Maßnahmen ergreifen, um die Zuwanderung zu begrenzen.

Nach aktuellen Prognosen könnte die Schweiz die Zehn-Millionen-Marke in den kommenden Jahren erreichen.

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Gegner warnen vor Folgen

Kritiker halten die Pläne für problematisch. Sie verweisen darauf, dass die Schweizer Wirtschaft in vielen Bereichen auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sei.

Zudem könne eine starre Obergrenze den Arbeitsmarkt, das Gesundheitswesen und andere wichtige Bereiche belasten.

Abstimmung könnte richtungsweisend werden

Die Schweiz ist bekannt für ihre direkte Demokratie. Kommt die Initiative zur Abstimmung, entscheiden die Bürger selbst über den Vorschlag. Das Thema sorgt bereits jetzt für intensive Debatten – nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den Nachbarländern.

Wohnungsnot und Zuwanderung als Streitthema

Besonders in den Ballungsräumen steigen seit Jahren die Mieten und Immobilienpreise. Viele Befürworter sehen darin einen Beleg dafür, dass das Bevölkerungswachstum gebremst werden müsse.

Gegner wiederum argumentieren, dass die Ursachen komplexer seien und sich nicht allein auf die Einwohnerzahl reduzieren ließen.

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