Friedens-Appell
Präsident ruft Putin zum Kriegsstopp auf
Bei einem russisch-kasachischen Gipfel im sibirischen Omsk schlug er am Samstag im Beisein Putins ein "Einfrieren" des Konflikts vor. Kasachstan ist ein Verbündeter Russlands, hat aber nie Unterstützung für Moskaus Offensive in der Ukraine signalisiert.
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"Wie kommt man aus dieser Situation heraus? Niemand weiß es, weil es die Positionen beider Seiten gibt", sagte Tokajew in Omsk. "Aber es gibt andererseits auch einen Moment und die Möglichkeit, das alles einzufrieren." Es sei "eine Schande, junge Menschen sterben ... All das muss gestoppt werden".
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