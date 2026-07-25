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Friedens-Appell

Präsident ruft Putin zum Kriegsstopp auf

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Zwei Männer im Anzug stehen nebeneinander und blicken zur Seite.
© APA/AFP/POOL/VYACHESLAV PROKOFYE
Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Stopp der Kämpfe in der Ukraine aufgefordert.
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Bei einem russisch-kasachischen Gipfel im sibirischen Omsk schlug er am Samstag im Beisein Putins ein "Einfrieren" des Konflikts vor. Kasachstan ist ein Verbündeter Russlands, hat aber nie Unterstützung für Moskaus Offensive in der Ukraine signalisiert.

Zwei Männer im Anzug unterhalten sich auf einem Forum vor blauem Hintergrund.
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (R) speaks to Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev as they attend the 22nd Russia-Kazakhstan Forum of Interregional Cooperation in Omsk on July 25, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP) © APA/AFP/POOL/VYACHESLAV PROKOFYE

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"Wie kommt man aus dieser Situation heraus? Niemand weiß es, weil es die Positionen beider Seiten gibt", sagte Tokajew in Omsk. "Aber es gibt andererseits auch einen Moment und die Möglichkeit, das alles einzufrieren." Es sei "eine Schande, junge Menschen sterben ... All das muss gestoppt werden".

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