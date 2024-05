Filmfestspiele locken die Stars an die Riviera

Opening der 77. Edition des Festivals in Cannes.

Von 14. Bis 25. Mai ist Cannes wider das Mekka der Film-Stars und -Sternchen. Mit der Komödie Le Deuxième Acte wurde am Dienstagabend die 77. Filmfestspiele eröffnet. Der mit französischen Stars wie Lea Seydoux, Vincent Lindon oder Louis Garrel besetze Film von Quentin Dupieux läuft außerhalb des Wettbewerbs. In diesem treten heuer 22 Filme an, darunter die neuen Werke von Ford Coppala. In den nächsten Tagen werden weitere Highlights erwartet: Unter anderem feiert Star Wars-Schöpfer George Lucas seinen 80. Geburtstag und wird mit einer Palme für sein Lebenswerk geehrt.