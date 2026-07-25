20 Jahre beim Zoll: Chagall-Meisterwerk taucht plötzlich auf

In Frankreich wurde eine Druckgrafik von Marc Chagall wiederentdeckt. Das Kunstwerk lag 20 Jahre lang vergessen beim Zoll im Depot.

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Manchmal muss man eben nur richtig nachschauen: Dann taucht unter Umständen auch das Werk eines weltberühmten Künstlers wieder auf. In Frankreich wurde jetzt ein Bild wiederentdeckt, das 20 Jahre beim Zoll herumlag und langsam in Vergessenheit geriet. Die Druckgrafik "Der Akrobat mit der Geige" (1924) des russisch-französischen Malers Marc Chagall (1887-1985) war zwei Jahrzehnte von der Bildfläche verschwunden. Doch dann trat die neue Zolldirektorin ihren Job an.

Illegaler Transport an der Grenze

Im Jahr 2006 hatten französische Behörden in der Franche-Comté an der Schweizer Grenze das Bild beschlagnahmt, wie französische Medien berichten. Die Kunsttransporteure hatten für das Werk keine Ausfuhrgenehmigung, zahlten eine hohe Geldstrafe wegen der illegalen Ausfuhr und gaben das Kunstwerk an den französischen Staat ab. Doch im Depot dachte zwei Jahrzehnte niemand mehr daran – bis 2024 Estelle Rocklin kam.

Geschenk an das Museum

Sie wollte vom Zoll beschlagnahmte Werke wieder öffentlich zugänglich machen. Die Behörde entschied sich für eine Schenkung und ließ es nicht versteigern. Zur Freude des Museums in Besançon: Dort wird der Chagall im Musée des Beaux-Arts gezeigt. Allerdings nicht dauerhaft, weil das Papier sehr lichtempfindlich ist.

Marc Chagall © Corbis via Getty Images

Mehrere Tausend Euro wert

Kunstexperten schätzen den Wert auf mehrere Tausend Euro. Viel, aber kein Vergleich mit einem Gemälde von ihm: Denn Chagall gehört zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine farbenfrohen, oft traumhaften Bilder sind leicht wiederzuerkennen: Liebespaare schweben durch die Luft, Geiger sitzen auf Dächern, Tiere wirken fast menschlich.

Rekorde bei früheren Auktionen

Das teuerste versteigerte Werk von ihm ist das Gemälde "Les Amoureux" (Die Liebenden) aus dem Jahr 1928 – 2017 erzielte es beim Auktionshaus Sotheby’s einen Rekordpreis von 28,5 Mio. US-Dollar (ca. 24,1 Mio. Euro). Es zeigt Chagall selbst mit seiner Muse Bella Rosenfeld. Bei der Kaltnadel-Radierung "Der Akrobat mit der Geige" verhält es sich etwas anders: Die Gesamtauflage beläuft sich auf 150 Abzüge, einige Originaldrucke des Werks werden u. a. in Paris und New York gezeigt.