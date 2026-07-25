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Transfer-Knall

Arsenal hat Vinicius Junior im Visier

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Ein Fußballspieler von Real Madrid jubelt im blauen Trikot auf dem Spielfeld.
© NurPhoto via Getty Images
Ein spektakuläres Gerücht sorgt für Aufsehen: Der FC Arsenal zeigt Interesse an Real Madrids Superstar Vinicius Junior. Ein konkretes Angebot gibt es bislang aber nicht.
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Spielt Vinícius Júnior schon bald in der Premier League? Wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" schreibt, prüft der FC Arsenal derzeit einen Transfer des Real-Madrid-Starspielers. Demnach soll Vini Jr. ganz oben auf der Liste des amtierenden englischen Meisters stehen. Arsenals Interesse befinde sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Gespräche zwischen den "Gunners" und Real gab es bisher nicht.

Auslaufender Vertrag sorgt für Druck

Der Flügelspieler spielt seit 2018 für die "Königlichen" und kam in bisher 375 Einsätzen für den Klub auf 128 Tore und 100 Assists. Doch der Brasilianer steuert auf sein letztes Vertragsjahr zu, sein Arbeitspapier in Madrid läuft nur noch bis 2027.

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Verhandlungen bisher ohne Durchbruch 

Bisher wurde offenbar noch kein Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Real und Vini Jr. erzielt. Einen ablösefreien Transfer soll Real nicht in Kauf nehmen wollen. Auch deshalb, weil dem Spieler in der nächsten Saison ein gut dotierter Loyalitätsbonus zur Verfügung stehen würde.

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