Hackman-Ehepaar: Leichen sollen bereits verwest gewesen sein

Der US-Schauspieler und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in New Mexico aufgefunden. Nun kommen immer mehr Details über ihr Ableben ans Licht - denn die Leichen sollen teilweise verwest gewesen sein.

Meidenberichten zufolge könnte das Ehepaar bereits knapp zwei Wochen tot in der Villa gelegen haben. Mit einem Durchsuchungsbeschluss verschaffte sich die Polizei Zutritt zu der Promi-Villa und entdeckte dabei Verstörendes. Hollywood-Legende Gene Hackman und Frau tot aufgefunden

Verwesungserscheinungen Die Ehefrau im Badezimmer habe ein "aufgedusenes" Gesicht gehabt und soll von Pillen umgeben gewesen sein. Die Verwesung habe bereits an Händen und Füßen eingesetzt. Hackman habe in einer Kammer gelegen, ein Sturz gilt mittlerweile als die wahrscheinlichste Todesursache. Auch bei ihm seien Verwesungserscheinungen festgestellt worden. Auch der Hund des Ehepaares wurde tot auf dem Anwesen gefunden. Doch zwei weitere Hunde, die sich dort befanden, waren noch lebendig. Besorgte Nachbaren Zuvor hatte sich ein Nachbar des Paares bei den Behörden gemeldet, der besorgt um das Wohlergehen der beiden war. Vertreter der Behörden schauten daraufhin bei dem Haus vorbei und entdeckten die Leichen, die in verschiedenen Zimmern lagen. Gene Hackman wurde 95 Jahre alt, seine als klassische Pianistin erfolgreiche Frau 63. Das Ehepaar war bis zu seinem Ableben 34 Jahre lang verheiratet.