Hollywood-Legende Gene Hackman und Frau tot aufgefunden

Der US-amerikanische Hollywoodschauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind tot in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden worden.

Das berichteten lokale Medien am Donnerstag. Anzeichen für ein Gewaltverbrechen gebe es Polizeiangaben zufolge nicht. Demnach sei auch der Hund des Ehepaares tot. Der zweifache Oscar-Gewinner Hackman, der über mehrere Jahrzehnte hinweg zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods gehörte, wurde 95 Jahre alt. Seinen letzten großen Auftritt auf einer Hollywoodbühne hatte Hackman bei der 60. Golden-Globe-Verleihung 2003, als ihm der Preis für sein Lebenswerk überreicht wurde. Geboren wurde Eugene Allen Hackman am 30. Jänner 1930. Im Laufe seiner Karriere, die ihm nicht nur etliche Auszeichnungen einbrachte, machte er sich vor allem einen Namen mit harten Rollen. Er drehte über 80 Filme, darunter Werke wie "The French Connection" und "Erbarmungslos", für die er als bester Haupt- bzw. Nebendarsteller bei den Academy Awards prämiert wurde.