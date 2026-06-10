Gratis-Sport im Freien
"Bewegt im Park"
Trainiert wird in Schlossparks, auf Spielplätzen, am See oder auf Grünflächen – von Yoga über Zumba und Tai Chi bis hin zu Rückenfitness und Ganzkörpertraining. Geleitet werden die Kurse von professionellen Trainerinnen und Trainern der Sportverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion – organisiert von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).
Auch Inklusion ist ein Thema
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Eigens gekennzeichnete rollstuhltaugliche Inklusionskurse sorgen dafür, dass wirklich alle mitmachen können – in Kooperation mit dem Österreichischen Behindertensportverband und Special Olympics Österreich.
Im Vorjahr nahmen mehr als 134.000 Menschen teil – trotz Dauerregen ein neuer Rekord. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es gerade einmal 26.400 Teilnehmer. Finanziert wird die Initiative vom Dachverband der Sozialversicherungsträger und dem Sportministerium.
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