Ab Montag startet wieder „Bewegt im Park" – und Niederösterreich ist dabei: 108 kostenlose Sportkurse im Freien warten auf Bewegungshungrige. Österreichweit sind es sogar 713 Kurse.

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Trainiert wird in Schlossparks, auf Spielplätzen, am See oder auf Grünflächen – von Yoga über Zumba und Tai Chi bis hin zu Rückenfitness und Ganzkörpertraining. Geleitet werden die Kurse von professionellen Trainerinnen und Trainern der Sportverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion – organisiert von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Auch Inklusion ist ein Thema

Eigens gekennzeichnete rollstuhltaugliche Inklusionskurse sorgen dafür, dass wirklich alle mitmachen können – in Kooperation mit dem Österreichischen Behindertensportverband und Special Olympics Österreich.

Im Vorjahr nahmen mehr als 134.000 Menschen teil – trotz Dauerregen ein neuer Rekord. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es gerade einmal 26.400 Teilnehmer. Finanziert wird die Initiative vom Dachverband der Sozialversicherungsträger und dem Sportministerium.