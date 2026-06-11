Bienenschwarm überfällt Urlaubsstrand

An einem Strand in der Nähe des Urlaubsorts Rimini flogen plötzlich mehrere Tausend Bienen umher und besetzten einen Sonnenschirm.

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An einem Adria-Strand in der Nähe des viel besuchten Badeorts Rimini kreisten plötzlich mehrere Tausend Bienen umher. Innerhalb weniger Minuten ließen sie sich auf einem einzigen Sonnenschirm nieder. Glücklicherweise konnte ein herbeigerufener Bienenzüchter den Schwarm wenig später wieder weglocken. Gestochen wurde nach Angaben der Behörden bei dem Zwischenfall niemand.

Fotos vor der Absperrung

Anfangs eilten noch viele neugierige Strandbesucher zu dem gekaperten Schirm, um Fotos mit ihren Smartphones zu machen. Sicherheitshalber wurde die Umgebung dann aber rasch abgesperrt. Es wird vermutet, dass sich die Königin des Schwarms auf dem Sonnenschirm niedergelassen hatte und die restlichen Bienen ihr dorthin schlichtweg folgten. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich erst vor einigen Tagen an einem anderen Strand im nahegelegenen Riccione.

Hohe Temperaturen als Ursache

Alessandro Miani, der Präsident der italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin, sieht einen direkten Zusammenhang mit der aktuellen Hitze. Gegenüber dem Fernsehsender Rai erklärte er, dass die Temperaturen derzeit höher liegen als für diese Jahreszeit normalerweise üblich. In Rimini wurden in den vergangenen Tagen mehr als 30 Grad gemessen. Laut dem Experten reagieren Bienen, Wespen und andere Insekten bei derartigen Bedingungen aggressiver und suchen auch verstärkt die Nähe von Menschen.