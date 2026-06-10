Trump will Ölpreis-Anstieg auf 250 Dollar verhindert haben

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S-Präsident Donald Trump sagt, die USA hätten viel Öl aus dem Iran "abgezogen".

"Ich gebe das heute zum ersten Mal bekannt, aber wir haben Millionen Barrel Öl abgezogen, Millionen Barrel jede Nacht", sagt Trump vor Reportern. Der Iran habe das gerade erst herausgefunden. "Millionen Barrel Öl wurden abgezogen, und deshalb liegt der Preis bei 85 bis 90 Dollar pro Barrel statt bei 250 Dollar", sagt Trump. Weitere Details oder Belege für seine Worte legt er nicht vor.

Barrel Öl aus dem Iran

US-Energieminister Chris Wright sagt kurz darauf im Kongress, ihm sei nicht bekannt, dass die USA Millionen Barrel Öl aus dem Iran abgezogen hätten.