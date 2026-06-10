Aufbleiben oder Aufstehen? Notfalls halte ich mit Bügeln wach

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Aufstehen oder aufbleiben? Diese Frage werde ich mir bis 19. Juli fast täglich stellen. Als Hardcore-Fan will ich keines der 104 Spiele versäumen, wobei wir uns schon in der Gruppenphase auf den einen oder anderen Leckerbissen freuen dürfen. Die Eröffnungspartie zwischen Mexiko und Südafrika liegt so in der Mitte – da werde ich es mir neben meiner Frau mit Popcorn und Chips gemütlich machen.

Haiti gegen Schottland wird zum Härtetest

Haiti gegen Schottland am Sonntag um drei Uhr früh wird zum Härtetest - genauso wie Iran gegen Neuseeland in der Nacht auf Dienstag. Notfalls werde ich mich mit Staubsaugen oder Bügeln wachhalten müssen. Gut, dass ich mir meine Zeit größtenteils selbst einteilen kann. Zu bedauern sind jene Fans, die sich an fixe Arbeitszeiten halten müssen ...

Die Österreicher starten bestens vorbereitet ins Turnier – wie 1A-Schüler zur Matura. Ein Sieg gegen Jordanien sollte bereits für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale reichen. Dann geht diese XXL-WM erst richtig los. PS: Alle ÖFB-Spieler im Frenkie-Check gibt‘s auf S. 24/25 und im großen oe24-Fußball-WM-Guide um 6,90 Euro in der Trafik.