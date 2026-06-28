Ausgezeichnete Dorfhelden

Beim dritten „Forum Dorf & Stadt" in Höflein/Bruck an der Leitha wurden mehr als 100 Dorfheldinnen und Dorfhelden aus ganz Niederösterreich geehrt.

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Rund 700 Interessierte aus dem ganzen Land folgten der Einladung von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl.

Pernkopf. „Gemeinsam erneuern wir unsere Dörfer und Städte. In den vergangenen drei Jahren wurden 200 Vereine aufgenommen und 900 eingereichte Projekte bei der Förderaktion 'Stolz auf unser Dorf' bewilligt. Die Dorferneuerung zeigt, was Niederösterreich ausmacht: Menschen, die aus Liebe zu ihrer Heimat anpacken und Werte wie Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt leben. Gerade in unsicheren Zeiten sind sie Mutmacher und Heimatmacher."

Ehrenamt. Nominiert von ihren Bürger- und Vizebürgermeistern, erhielten die Ausgezeichneten eine Trophäe. Unter ihnen waren auch zwei 16-Jährige. Obfrau Maria Forstner: „Das Ehrenamt ist das Fundament unserer Gesellschaft. Dieses Engagement verdient Anerkennung."

Boom. Mittlerweile sind 855 Vereine mit über 30.000 Mitgliedern unter dem Dach der NÖ Dorf- und Stadterneuerung aktiv - ein Zuwachs von 200 Vereinen seit 2023. In über vier Jahrzehnten wurden mehr als 15.000 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro realisiert.

Stärke. Pernkopf betont: „Die Kraft der kleinen Einheit ist die Stärke Niederösterreichs. Gemeinden und Vereine wachsen in Kooperationen - nicht durch Zwangs-Zusammenlegungen."