Ein Herz für die lokale Jugend

Die Sommernachtskomödie Rosenburg unterstützt die Lehrlingsstiftung Eggenburg mit einem Scheck über 10.000 Euro – dem Großteil des Vorpremieren-Erlöses

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Intendantin Nina Blum übergab die Spende persönlich im Schlossgasthof Rosenburg.

Blum. „Junge Menschen müssen ihren Weg oft erst finden, sich ausprobieren und auch einmal verlaufen dürfen. Doch dabei brauchen sie manchmal Unterstützung – ganz besonders, wenn es die Sinn- und infolge die Jobsuche betrifft. Schließlich haben alle die Chance auf einen Beruf verdient, der sie erfüllt und glücklich macht."

Stiftung. Die Lehrlingsstiftung Eggenburg bereitet junge Menschen durch praxisnahe Ausbildung und psychosoziale Begleitung auf den Arbeitsmarkt vor. Geschäftsführer Reinhard Zuba: „Wir nehmen junge Menschen mit all ihren Leistungspotenzialen wahr und fördern sie gezielt."

Bühne. Noch bis 9. August läuft „Sugar. Manche mögen's heiß" auf der Rundbühne vor der Rosenburg. Für 2027 steht bereits das nächste Stück fest: „Ziemlich beste Freunde".