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Shortynale: Star-Kino in Klosterneuburg

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"Año de casados" als Teil der Horrornacht.
© Shortynale - Año de casados
Vom 18. bis 22. August wird Klosterneuburg mit der 18. Auflage der Shortynale wieder zum Treffpunkt für Kurzfilmfans.
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Das Festival präsentiert regionale sowie internationale Produktionen, darunter Filme, die erst kurz zuvor bei großen Festivals wie Cannes oder Berlin liefen. Den Auftakt macht am Dienstag am Rathausplatz eine Open-Air-Vorführung der ZDF/ORF-Serie "SHEEP" von Alex Reinberg und Leni Gruber.

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Diese wird noch vor der offiziellen Fernsehausstrahlung gezeigt und ist unter anderem mit Birgit Minichmayr, Verena Altenberger, Jella Haase, Roland Düringer und Michael Ostrowski hochkarätig besetzt.

NÖ-Premiere und Horrornacht

Ein weiteres Highlight folgt am Donnerstag mit der exklusiven Niederösterreich-Premiere von Marie Kreutzers neuem Drama "Gentle Monster", das in Cannes Weltpremiere feierte. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Gespräch mit der Regisseurin und dem Filmteam statt.

Neben dem Wettbewerb gibt es für Genrefans in Kooperation mit dem Slash Film Festival zudem eine Horrornacht. Auch für die jüngere Generation hält die diesjährige Shortynale Neuerungen bereit: Erstmals vergibt eine achtköpfige Jugendjury einen eigenen Preis. Zudem wurde ein eigenes Kurzfilmprogramm für Kinder und Jugendliche kuratiert, das in Zusammenarbeit mit der Akademie des Österreichischen Films um einen Animations-Workshop ergänzt wird. Der Abschluss des Festivals mit der feierlichen Preisverleihung findet am Samstag, dem 22. August, um 20.30 Uhr bei freiem Eintritt statt.

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