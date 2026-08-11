St. Pöten rüstet sich das Frequency

Tausende Musikfans überrollen St. Pölten beim Frequency. Um das Chaos im Zaum zu halten, setzen die Behörden auf rigide Parkverbote, Straßensperren und eine Hotline für Anrainer.

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Von 19. bis 22. August verwandelt das Frequency Festival St. Pölten wieder in den Hotspot der Musikszene. Bereits zum 16. Mal findet das Großevent in der niederösterreichischen Landeshauptstadt statt. Wenn rund 50.000 Festivalgäste täglich auf mehr als 60.000 Einheimische treffen, bedeutet das für die Organisation eine enorme Herausforderung. Völlig ohne Beeinträchtigungen wird das Spektakel nicht ablaufen. Bei der Planung lag das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen deshalb darauf, die Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten.

Rund um die Uhr erreichbare Anrainer-Hotline

Für Fragen und Probleme richtet der Veranstalter einen eigenen Hilfsdienst ein. Ab Dienstag, dem 18. August, um 9 Uhr früh bis Sonntag, dem 23. August, um 12 Uhr mittags steht die Telefonnummer +43 (0)665/65134028 rund um die Uhr zur Verfügung. Ergänzend können sich Betroffene per E-Mail an anrainer@musicnet.at wenden.

Auch für die Anreise der Musikfans gibt es einen genauen Zeitplan. Die Park- und Campingplätze öffnen am Dienstag, dem 18. August, um 9 Uhr früh und bleiben bis Sonntag, dem 23. August, um 12 Uhr zugänglich. Das Early Camping sowie der Caravan-Bereich starten am Dienstag ab 16 Uhr.

Ausgeklügelte Verkehrsführung und Shuttle-Busse

Besucher beim Eingang zum Festival am Frequency. © APA/FLORIAN WIESER

Damit Wohngebiete von den Fanmassen verschont bleiben, arbeiten die Exekutive und die Stadt St. Pölten wieder eng zusammen. Das bewährte Halte- und Parkverbotssystem kommt erneut zum Einsatz. Aufgrund von leicht geänderten Veranstaltungsflächen und den Erfahrungen aus dem Vorjahr wurden kleine Anpassungen vorgenommen. Weil der Aufbau mehrere Wochen dauert, werden Gitter und Verkehrszeichen schrittweise bis zum Start aufgestellt.

Um die Besucher und Besucherinnen aus den Siedlungen fernzuhalten, liegt die Ausgabestelle für die Festivalbänder direkt im Nahbereich der Parkplätze. Zudem wurde die Anzahl der Ein- und Ausgänge zum Festivalgelände bewusst reduziert. Sollten Parkflächen voll sein, leiten Ordner die Fahrzeuge zum nächsten freien Platz. Für die bequeme Anreise stehen wieder erweiterte Shuttle-Busse zwischen Bahnhof und VAZ bereit. Am Dienstag fahren die Busse von 9 bis 23 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag bringen sie die Fans von 8 bis 2 Uhr nachts ans Ziel. Am Freitag und Samstag rollen die Shuttle-Busse von 10 bis 2 Uhr nachts und am Sonntag von 6 bis 12 Uhr.

Sperren auf Gehweg und Radweg beachten

Durch das Großevent kommt es im Umfeld des Geländes zu Wegsperren. Der kombinierte Geh- und Radweg östlich des Mühlbaches zwischen der verlängerten Kelsengasse und der Handel-Mazzetti-Straße ist von 11. August ab 7 Uhr früh bis 26. August um 20 Uhr für Fußgänger und Radfahrer komplett gesperrt. Zudem werden die zwei Traisenbegleitwege nahe den Campingbereichen von 16. bis 23. August mit Absperrgittern dichtgemacht. Eine Überquerung des Lions-Steges zwischen Stattersdorf und dem Zentrum von St. Pölten bleibt möglich. Allerdings muss dort mit großem Andrang und Verzögerungen gerechnet werden.

Polizei zeigt Schilder-Sabotage ausnahmslos an

Die Verkehrsabteilung des Magistrates erlässt umfassende Verkehrsregeln für den Bereich. Die Behörden richten eine dringende Warnung an alle Verkehrsteilnehmer. In der Vergangenheit wurden immer wieder Verkehrszeichen gestohlen, umgestellt oder Beschriftungen auf Zusatztafeln eigenmächtig verändert. Solche Eingriffe haben strafrechtliche Konsequenzen. Sowohl Festivalgäste als auch Anrainer und Anrainerinnen, die Schilder manipulieren oder entfernen, werden ausnahmslos bei der Polizei angezeigt.