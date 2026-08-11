5,5 Mio: Mega-Ausbau bei Waldland in Bez. Zwettl

Waldland baut die Zentrale in Oberwaltenreith, Bezirk Zwettl, aus. Mitte 2027 soll ein automatisiertes Hygienelager mit zweigeschossiger Halle fertiggestellt sein. Der auf Kräuter, Gewürze und Heilpflanzen spezialisierte Betrieb investiert 5,5 Mio. Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf mehr als 3.000 Quadratmetern entsteht eine zweigeschossige Halle. Damit soll sich die Lagerkapazität am Standort nahezu verdoppeln: Zu den bisher rund 12.000 Stellplätzen kommen 8.000 dazu.

Im Obergeschoss wird ein Lager für getrocknete Rohwaren eingerichtet. Dort sollen rund 5.000 Kisten Platz finden. Im Untergeschoss ist ein Fertigwarenlager für etwa 3.000 Europaletten mit aufbereiteten und verpackten Produkten geplant.

"Impuls für Region"

Insgesamt investiert das Unternehmen dafür nach eigenen Angaben 5,5 Mio. Euro, unterstützt wird das Vorhaben vom Land. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sprach bei einer Baustellenbesichtigung von einem Impuls für die Region und einem Bekenntnis zur langfristigen Zusammenarbeit mit bäuerlichen Zulieferbetrieben.

Waldland ist auf den Anbau und die Vermarktung von Heilpflanzen, Gewürzen, Backsaaten sowie Küchen- und Teekräutern spezialisiert. Dazu zählen etwa Mariendistel, Ginkgo, Johanniskraut, Kümmel, Fenchel und Waldviertler Graumohn. Die Produkte werden weltweit exportiert.