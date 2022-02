Ronaldo will bei Atlético vorlegen

Cristiano Ronaldo macht Jagd auf das Viertelfinale! Der Portugiese muss mit Manchester United im Achtelfinal-Hinspiel-Kracher heute bei Atlético Madrid bestehen.

Mit unglaublichen 140 Treffern ist der 37-Jährige Rekordtorschütze der Königsklasse. Sein Konto will er in Madrid weiter aufstocken. Gutes Omen: Gegen Atlético traf Ronaldo in 35 Pflichtspielen schon 25 Mal -so oft wie kein anderer Spieler.

+++ Ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker +++

»In diesem Spiel will ich unbedingt gewinnen«

Die Generalprobe ist United mit einem 4:2 gegen Leeds gelungen. Die "Red Devils" blieben die letzten vier Pflichtspiele ungeschlagen (zwei Siege. zwei Unentschieden). Atlético schoss sich mit einem 3:0 gegen Osasuna für den Hit warm.

Für ManU-Goalie David de Gea ist die Partie besonders emotional. Der 31-Jährige wechselte 2011 von Atlético zu United. "Natürlich ist das jetzt für mich eine Art Rückkehr nach Hause, schließlich bin ich dank Atlético zu dem geworden, der ich heute bin", sagt er. Der Spanier stellt aber auch klar: "Das ist jetzt ein ganz normales Spiel, das jeder gerne gewinnen möchte, schließlich geht es um die Champions League. Ohne Frage wünsche ich Atlético nur das Beste, aber in diesem Spiel will ich unbedingt gewinnen."

ManU hat noch eine alte Rechnung offen

Die beiden Klubs trafen erst zwei Mal aufeinander - und beide Duelle liegen schon mehr als 20 Jahre zurück. Damals holte ManU zu Hause ein 1:1 und musste sich auswärts 0:3 geschlagen geben. Das bedeutete das Achtelfinal-Aus im Europapokal der Pokalsieger.

Heuer stieg ManU vor Villarreal als Sieger der Gruppe F in die K.-o-Phase auf, feierte in sechs Spielen drei Siege, holte zwei Remis und musste sich nur ein Mal geschlagen geben. Atlético hatte deutlich härter zu kämpfen. Die Madrilenen kassierten drei Niederlagen und landeten am Ende nur zwei Zähler vor Porto auf dem zweiten Platz. Auch beim Marktwert hat ManU leicht die Nase vorne. Der Kader des Premier-League-Klubs ist insgesamt 790,35 Millionen Euro wert, der von Atlético 646,50 Millionen. Der teuerste Spieler der Duells ist United-Spielmacher Bruno Fernandes (90 Millionen €). Der beste Champions-League-Torschütze der beiden Klubs in dieser Saison ist - wie kann es auch anders sein -Cristiano Ronaldo. Er durfte schon sechs Mal zum Torjubel abdrehen. Heute wieder?