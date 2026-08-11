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Wohnbauförderung NÖ: So gibt es Geld vom Land

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Das Land unterstützt beim Bauen und Wohnen.
© NLK Khittl
Mit den aktuellen Wohnbauförderungen unterstützt das Land Niederösterreich sowohl die Errichtung von Eigenheimen als auch Sanierungsmaßnahmen und bietet einkommensabhängige Hilfen bei Wohnkosten.
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Damit sollen gezielt Anreize für leistbares Wohnen geschaffen und Haushalte in finanziell herausfordernden Zeiten entlastet werden. "Die Schaffung von lebenswertem und leistbarem Wohnraum ist ein zentrales Anliegen der NÖ Landespolitik. Wohnen ist ein grundlegendes Bedürfnis, das Sicherheit und Stabilität vermittelt", betont Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

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Das Land NÖ unterstützt die Errichtung von Eigenheimen durch ein Darlehen mit einer Laufzeit von wahlweise 27,5 oder 34,5 Jahren und einer Fixverzinsung von 1 %. Die Höhe des Darlehens wird durch ein Punktesystem bestimmt, das energieeffizientes Bauen, einen Lagebonus sowie Förderungen für Familien berücksichtigt.

Sanierungsförderung und Wohnhilfe

Für Sanierungsprojekte bietet das Land NÖ Unterstützung in Form eines 4%-igen Annuitätenzuschusses für eine Laufzeit von 10 Jahren. Dies gilt für Sanierungen mit und ohne Energieausweis und richtet sich vor allem an jene Landsleute, die sich eine Sanierung ohne Darlehen nicht leisten können.

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten unterstützt man weiter mit dem Wohnzuschuss bzw. der Wohnbeihilfe bei der Bewältigung des Wohnaufwandes. Diese finanzielle Unterstützung ist einkommensabhängig, muss nicht zurückbezahlt werden und hilft vielen Haushalten, die finanziellen Belastungen im Alltag besser zu stemmen.

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