So viele sahen Gewesslers ORF-"Sommergespräch"

Der "Sommergespräche"-Auftakt am Montagabend auf ORF 2 hat im Schnitt 482.000 Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirm gelockt.

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Damit verfolgten das Interview mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler etwas mehr Personen als im Vorjahr (450.000). Der Marktanteil betrug 24 Prozent. Als nächstes ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag (17. August) um 21 Uhr bei Simone Stribl im ORF-Zentrum zu Gast.

Bei der Kuppelsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" um 20.15 Uhr hatten zuvor mit 755.000 Zuseherinnen und Zusehern noch deutlich mehr Personen den Fernseher eingeschaltet. Der Marktanteil betrug 38 Prozent - ein Bestwert für die laufende 30. Staffel des romantischen Dauerbrenners.