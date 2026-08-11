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So viele sahen Gewesslers ORF-"Sommergespräch"

Frau mit Brille und hellem Blazer spricht gestikulierend an einem Tisch im Freien.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der "Sommergespräche"-Auftakt am Montagabend auf ORF 2 hat im Schnitt 482.000 Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirm gelockt.
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Damit verfolgten das Interview mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler etwas mehr Personen als im Vorjahr (450.000). Der Marktanteil betrug 24 Prozent. Als nächstes ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag (17. August) um 21 Uhr bei Simone Stribl im ORF-Zentrum zu Gast.

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Bei der Kuppelsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" um 20.15 Uhr hatten zuvor mit 755.000 Zuseherinnen und Zusehern noch deutlich mehr Personen den Fernseher eingeschaltet. Der Marktanteil betrug 38 Prozent - ein Bestwert für die laufende 30. Staffel des romantischen Dauerbrenners.

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