TV-Quoten
So viele sahen Gewesslers ORF-"Sommergespräch"
Damit verfolgten das Interview mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler etwas mehr Personen als im Vorjahr (450.000). Der Marktanteil betrug 24 Prozent. Als nächstes ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag (17. August) um 21 Uhr bei Simone Stribl im ORF-Zentrum zu Gast.
Auch interessant
Bei der Kuppelsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" um 20.15 Uhr hatten zuvor mit 755.000 Zuseherinnen und Zusehern noch deutlich mehr Personen den Fernseher eingeschaltet. Der Marktanteil betrug 38 Prozent - ein Bestwert für die laufende 30. Staffel des romantischen Dauerbrenners.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden