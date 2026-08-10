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Neue Chefs für den ORF und eine 4-Mio-Klage

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Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Ex-ORF-Chef Roland Weißmann zieht gegen den ORF vor Gericht.
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Showdown. Gleich zwei große "Shows" für den ORF sollen am Dienstag über die Bühne gehen: Ex-ORF-Chef Roland Weißmann klagt bekanntlich den ORF auf Wiedereinstellung und vier Millionen Euro. Dass es bei der Verhandlung am Dienstag bereits eine Entscheidung geben könnte, gilt als nahezu ausgeschlossen. Der ORF dürfte Weißmann "nur" seinen gesetzlichen Anspruch anbieten. Das soll sich aber auch auf knapp 1,5 Millionen Euro belaufen.

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Weißmann dürfte die Ermittlungen gegen die Frau, die ihn der sexuellen Belästigung bezichtigt, abwarten. Auf die neue ORF-Generaldirektion kommt jede Menge Arbeit zu: Diverse ORF-Manager wurden bekanntlich bereits wegen mutmaßlicher Compliance-Verstöße abgelöst. Am Dienstag sollen auch die vier Direktoren, die der designierte ORF-General Clemens Pig präsentierte, im ORF-Stiftungsrat gewählt werden. Zumindest das soll problemlos über die Bühne gehen.

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