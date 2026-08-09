Neuer Showdown um ORF diese Woche

4 Millionen Euro Klage & neue ORF-Chefs.

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Am Dienstag soll es so weit sein. Dann sollen EX-ORF-Chef Roland Weißmann und sein bisheriger Arbeitgeber einander vor dem Arbeitsgericht in Wien treffen. Weißmann klagt auf Wiedereinstellung und knapp vier Millionen Euro nachdem er vom ORF gekündigt wurde. Es geht bekanntlich um den Vorwurf der Belästigung, den eine ORF-Mitarbeiterin gegen ihn erhoben hatte. Weißmann dementiert die Vorwürfe. Und hat seinerseits die Frau und deren Anwalt wegen mutmaßlicher Erpressung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Ex-ORF-Chef Roland Weißmann. © APA/GEORG HOCHMUTH

Dass am Dienstag eine Eintscheidung getroffen wird, sei höchst unwahrscheinlich, sagen Kenner. Der ORF "kann gar nicht auf die vier Millionen Forderung eingehen. Das würde der Stiftungsrat nie absegnen", so Insider. Der ORF würde die gesetzlichen Ansprüche – knapp 1,5 Millionen Euro inoffiziell bieten.

Neue ORF-Direktoren erwartet Mehrheit

Team. Entspannter dürfte am 11. August die Wahl von den vier Direktoren von Clemens Pig laufen. Sie dürften eine klare Mehrheit erhalten, so die ORF-Prognose.