Gärten gegen Hitze
GARTEN TULLN zeigt klimafitte Gärten der Zukunft
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Mit klimafitten Grünräumen schaffen wir widerstandsfähige Lebensräume für Mensch und Tier und gestalten die Voraussetzungen für die beste Zukunft unserer Kinder."
70 Mustergärten als Vorbild
Die 70 Mustergärten dienen als Praxisbeispiele für zeitgemäße Klimawandelanpassung. Ein besonderes Beispiel ist das "Nie wieder gießen" Beet, das mit magerem Substrat und hitzeverträglichen Stauden wie Lavendel oder Wüstensalbei über Monate ohne Bewässerung auskommt. Auch klimaresistente Baumarten wie Zürgelbaum oder Gleditschie spenden wertvollen Schatten und verbessern das Mikroklima nachhaltig.
Auch interessant
Boden und Fassaden als Schlüssel
Entsiegelte Flächen, humusreiche Böden und Mulchen speichern Feuchtigkeit gezielt. Das Schwammstadtprinzip im "Gartenstadt Tulln" Garten zeigt modernes Regenwassermanagement. Fassaden- und Dachbegrünungen wie die "Wachsende Wand" senken zudem Oberflächentemperaturen und entlasten bei Starkregen die Kanalisation.
Tipps zu klimafittem Gärtnern gibt es unter www.naturimgarten.at/sommerzeit.
Fazit: Die GARTEN TULLN beweist, dass Klimaanpassung im Garten praktisch, machbar und inspirierend zugleich ist.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden