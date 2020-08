Team muss weiter auf Fans verzichten

Am 7. September spielt Österreich gegen Rumänien - weiter ohne Fans.

Via Kurznachrichtendienst Twitter ließ der heimische Fußballverband seine Fans wissen: "Stand jetzt finden Partien im Rahmen von UEFA-Bewerben unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt."

Stand jetzt finden Partien im Rahmen von #UEFA-Bewerben - so auch das Heimspiel vs. ???????? #Rumänien am 7. September in Klagenfurt - unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir informieren, sobald es neue Entscheidungen gibt. #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/vjNZ8ExVZ5 August 7, 2020

Davon ist auch das Nations-League-Spiel gegen Rumänien betroffen, welches für 7. September in der Klagenfurter Wörthersee-Arena angesetzt ist. Zur Erinnerung: Das letzte Spiel des heimischen Nationalteams fand im Rahmen der EM-Qualifikation am 19. November 2019 in Lettland (0:1) statt.