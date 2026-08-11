Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gastpatientenstreit

Kasser zu Ludwigs Gastpatienten-Vorschlag: "Ja, aber!"

Ein älterer Mann im Sakko lächelt vor einem modernen, lichtdurchfluteten Hintergrund.
© LNK
Landesrat Anton Kasser reagiert auf den Vorschlag von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Gastpatienten künftig leistungsbezogen zwischen den Bundesländern abzurechnen.
OE24 auf Google bevorzugen

"Eine leistungsbezogene Abrechnung kann ein sinnvoller Weg sein", so Kasser. Grundsätzlich stehe Niederösterreich dem Modell positiv gegenüber - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Das muss klar sein

Niederösterreich verzichtet derzeit auf rund 500 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich, damit niederösterreichische Patienten in anderen Bundesländern versorgt werden können. Bei einer Direktverrechnung müssten diese Mittel künftig dem Land selbst zur Verfügung stehen. "Wenn das Geld der Leistung folgen soll, dann muss zunächst auch das Geld aus dem Finanzausgleich den Ländern entsprechend zur Verfügung stehen", betont Kasser. Zudem brauche es einen fairen Abrechnungsmodus, der nicht automatisch die höheren Wiener Kosten als Maßstab für ganz Österreich heranzieht.

Konstruktive Gespräche mit Hacker

Bis ein neuer Finanzausgleich steht, gelten die bestehenden Vereinbarungen, so Kasser. Für die Zwischenzeit brauche es aber eine verlässliche Lösung für niederösterreichische Patienten, die aktuell in Wiener Spitälern abgewiesen werden. "Dazu führen wir aktuell gute und konstruktive Gespräche mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ)", so Kasser abschließend.

Fazit: Niederösterreich sagt Ja zum Ludwig-Vorschlag - aber nur mit fairem Geldfluss und einer Lösung für die Übergangszeit.

Auch interessant

Kultpolizist Eberhofer startet die große Österreich-Tour

Paukenschlag um Transfer-Guru Fabrizio Romano

ORF-Star Leona König im ultra knappen Look

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kasser zu Ludwigs Gastpatienten-Vorschlag: "Ja, aber!"

Rangnick bleibt! Das sagt der ÖFB-Boss

Schwechat mit Passagier-Plus

Blaualgen-Alarm: Badeverbot im Moorbad Schrems

Bauer ließ Hunderte Schweine verhungern

Volle Ladung Energiewende

Europas Leitbörsen starten mit deutlichen Abschlägen

Lohan: Energydrinks für Flüchtlinge

Kleine Stachelritter im Igelkindergarten

Dortmund-Hammer: Marco Reus kehrt zum BVB zurück