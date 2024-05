Mann heiratet Traumfrau - 12 Tage später erfährt er DAS

Unfassbarer Fall: Diese Braut entpuppte sich als Mann.

Es war Liebe auf den ersten Click. Der Indonesier AK (sein genauer Name bleibt anonym) lernte auf Instagram Adinda Kanza kennen. Die beiden kamen aus der gleichen Gegend auf der Insel Java, verstanden sich auf Anhieb gut und beschlossen schon nach kurzer Zeit zu heiraten. Kanza sagte, sie habe keine Familie mehr, bot aber dennoch die in Indonesien wichtige Mitgift an. Wenig später heiratete das Paar dann in kleinem Rahmen.

Braut wollte keinen Sex

Als der Bräutigam die Ehe dann auch körperlich vollziehen wollte, fand seine frischgebackene Frau immer wieder Ausreden. Nach 12 Tagen wurde AK dann skeptisch und begann zu recherchieren. Schon bald fand er heraus, dass seine Braut gar kein Waise war, dessen Eltern verrieten AK dann, dass Kanza in Wahrheit ein Mann sei, der seit Jahren Frauenkleider trägt.

Die vermeintliche Braut wurde festgenommen. ESH drohen nun 4 Jahre Haft © Polizei ×

AK ging sofort zu Polizei und zeigte seine Ehefrau an. Die Beamten fanden schließlich heraus, dass es ESH (auch sein Name bleibt anonym) nur ums Geld ging - der Betrüger wollte AK um dessen Vermögen erleichtern. „Auf den Hochzeitsfotos sieht man, dass ESH tatsächlich einer Frau ähnlich sieht, insbesondere wenn er Make-up trägt. Und seine Stimme ist recht hoch“, wird ein lokaler Polizist zitiert.