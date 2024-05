Bräutigam stirbt am Tag der Hochzeit - dann erfährt Frau dunkles Geheimnis

Kaitlin konnte es nicht glauben, was sie über ihren Verlobten herausfand.

Es sollte der glücklichste Tag in ihrem Leben werden. Am Tag der Hochzeit im Jahr 2020 starb Kaitlin Palmieris Verlobter Eric (33) dann aber völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Nun – vier Jahre nach dem tragischen Tod – erfuhr die inzwischen 39-Jährige ein dunkles Geheimnis über ihren Verlobten: Eric gatte sie schon ein ganzes Jahr lang betrogen.

Ehrliche Worte

"Ich wollte unbedingt, dass mir jemand sagt, dass das nicht stimmt", erzählt Kaitlin der New York Post. „Aber in meinem Herzen wusste ich, dass es so war.“ Die Affäre flog auf, nachdem die Nebenbuhlerin rührende Worte über Eric auf Instagram postete. Die US-Amerikanerin erfuhr in Folge, dass sie ihr Freund ein ganzes Jahr lang mit einer Frau aus Kalifornien betrogen hatte. Besonders brisant: Sogar unmittelbar vor der geplanten Hochzeit tauschte Eric noch Sex-Nachrichten mit seiner Geliebten aus.

„Die ersten paar Tage habe ich geweint", so Kaitlin offen. Heute hat sie keine positiven Gefühle mehr für ihren Verlobten. "Es ist sein Fehler. Ich habe jedes Recht, so wütend zu sein, wie ich mich fühle"