Blaualgen-Alarm: Badeverbot im Moorbad Schrems

Aufgrund der zunehmenden Blaualgen-Belastung hat die Bezirkshauptmannschaft Gmünd nun ein offizielles Badeverbot für das Moorbad in Schrems verhängt.

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Nachdem die Stadtgemeinde in den vergangenen Tagen bereits dringend vom Schwimmen abgeraten hatte, ist die Sperre seit Montag behördlich fixiert. Noch Ende Juli hatte man versucht, der Algenplage entgegenzuwirken, indem die Feuerwehr das Wasser umwälzte und mit Sauerstoff anreicherte – letztlich jedoch ohne ausreichenden Erfolg.

Problem bei mehreren Gewässern

Auch an anderen Gewässern im Bezirk Gmünd bleibt die Situation angespannt. Für den Geißbachteich bei Amaliendorf gilt weiterhin bis auf Widerruf ein Badeverbot. Am Herrenteich in Litschau ist das Schwimmen zwar noch erlaubt, allerdings wird aktuell auf die Ergebnisse neuer Wasserproben gewartet. Bis dahin gilt die Empfehlung, dass Kinder nicht im Teich baden sollten. Erwachsene werden angehalten, sich nach dem Schwimmen gründlich zu duschen und die Badekleidung zu wechseln.

Gute Nachrichten gibt es hingegen aus dem Bezirk St. Pölten: Der Naturbadeteich in Pyhra, der zuletzt wegen mangelhafter Wasserqualität gesperrt werden musste, konnte am Sonntag wieder offiziell für Badegäste freigegeben werden.