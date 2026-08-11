So gefährlich sind Wespen, wenn sie auf Essen landen

Wespen werden im Freien vor allem durch Essen und Getränke angelockt. Dabei setzen sich die Insekten auf Speisen und klettern in Gläser hinein.

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Wespen sind im Sommer überall. Sobald eine Person Essen in der Hand hält, kommen die gelb-schwarzen Insekten sofort angeflogen. Jedoch landen Wespen nicht nur auf Essen, sondern auch auf Aas, verdorbenen Produkten und sogar Kot. Aber wie gefährlich kann das für einen Menschen werden?

Wespen werden hauptsächlich von Zucker und Proteinen angezogen und landen gerne auf süßen Speisen wie Kuchen oder Früchte. Laut dem Insektenforscher Michael Ohl soll von den Insekten keine Gefahr ausgehen, obwohl sie vorher vielleicht auf etwas Unappetitlichem wie Müll gelandet sind. Der Forscher erklärte: "Das ist eher eine psychologische Frage, ob man sich daran stört oder nicht." Ähnlicher Ansicht ist auch Melanie von Orlow vom Naturschutzbund. Sie sagte gegenüber "t-online", dass sich "der Befall eher im Nanobereich" befindet. Für wen auch dies zu viel ist, der kann die Wespe verscheuchen, aber dabei ist Vorsicht geboten.

Nicht wegpusten oder wedeln

Wer Wespen verscheuchen will, der muss auf das Fuchteln und Wedeln verzichten. Die Tiere können das als Gefahr wahrnehmen und zustechen. Ebenfalls hilft das Anpusten laut Michael Ohl nicht. Durch das Kohlendioxid in der Atemluft kann bei den Wespen auch "eine Verteidigungsreaktion" ausgelöst werden. Stattdessen sollte man auf zwei Dinge setzen: Rauch und Wasser.

Michael Ohl erklärte: "Rauch kann man zum Beispiel durch das Verbrennen von Kaffeesatz erzeugen. Das signalisiert den Tieren Gefahr – schließlich könnte ein Feuer ihr Nest zerstören. Außerdem kann man mit einer Sprühflasche einen Wassernebel erzeugen, der wie Regen wirkt. Bei Regen fliegen Wespen nicht, weil ihre Flügel nass werden."

Geduldige Personen können auch warten, bis die Wespe von selbst wieder wegfliegt. Sie fliegen weiter, wenn sie genug Proteine oder Zucker gesammelt haben. Jedoch kann dies auch zum Nachteil werden. Wespen können sich potenzielle Futterquellen merken und kehren dorthin immer wieder zurück. Hilfreich ist auch das Essen abzudecken und abzuwarten, bis die Insekten das Interesse verlieren.