In diesen Bundesländern drohen heute heftige Gewitter

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Starkregen und Hagel rechnen.

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Österreich steht am Dienstag erneut ein heißer Sommertag bevor. Nach teilweise dichteren Restwolken am Morgen setzt sich im ganzen Land zunehmend die Sonne durch. Besonders im Rheintal und im Donauraum dürfte es längere Zeit sonnig bleiben. Doch die Hitze bringt am Nachmittag wieder Gewittergefahr.

Gewitter-Gefahr

Vor allem im Bergland und südlich des Alpenhauptkammes bilden sich kräftige Quellwolken. Daraus können sich Regenschauer und Gewitter entwickeln. Besonders betroffen sind Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Lokal können die Gewitter kräftig ausfallen und mit Starkregen, starken Windböen oder Hagel einhergehen.

Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 bis 35 Grad, wobei es vor allem im Osten und Süden sehr heiß wird. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, teilweise auch lebhafter Wind aus Nordwest bis Nordost. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen um die 17 Grad.

Am Abend beruhigt sich die Wetterlage wieder. Letzte Schauer und Gewitter im Süden sowie im Bergland klingen rasch ab. Danach verläuft die Nacht überwiegend trocken, oft nur gering bewölkt oder sogar sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 19 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt die Gewittergefahr damit ein Thema: Nach der neuerlichen Hitze können sich besonders über den Bergen wieder lokale Unwetter bilden.