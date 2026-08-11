Linz wird zugemüllt: Immer mehr Altkleider-Berge und illegaler Sperrmüll

Der Ordnungsdienst ist auf der Jagd nach Müllsündern.

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LInz. Der Ordnungsdienst der Stadt Linz verzeichnete im Juli insgesamt 1.861 Einsätze. Der Schwerpunkt verschob sich dabei deutlich hin zur Kontrolle ortspolizeilicher Verordnungen und Anrainerverpflichtungen. Parallel dazu setzt die Stadt gezielte Maßnahmen gegen illegale Müllablagerungen, unter anderem in Linz-Auwiesen.



Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtzahl der Einsätze leicht um 46 Fälle. Parkkontrollen gingen von 990 auf 921 Fälle zurück. Auch die Bettelei ging zurück: von 164 bis 117 Fälle.

Dem gegenüber stand ein deutlicher Anstieg bei den Kontrollen ortspolizeilicher Verordnungen von 72 auf 121 Fälle. Auch bei den Anrainerverpflichtungen stieg die Zahl der Einsätze von 65 auf 88.

Überfüllte Container

An drei Abenden kontrollierte eine eigene Task Force eine Müllsammelinsel in Linz-Auwiesen. Dabei hielt der Ordnungsdienst eine Person an, die Sperrmüll unrechtmäßig entsorgt hat, und erstattete Anzeige.

In den Sommerferien haben Familien Zeit auszumisten. Altkleider-Container sind derzeit häufig überfüllt, daneben abgestellte Säcke werden durchwühlt, oft wird ein unordentlicher Kleiderberg hinterlassen.



Die Botschaft der Volkshilfe ist eindringlich: "In die Altkleidersammlung der Volkshilfe dürfen nur gut tragbare, saubere und unbeschädigte Kleidung und Schuhe, natürlich dürfen Kleiderspenden zu den Öffnungszeiten sehr gern direkt im Shop abgegeben werden. Jedenfalls bitte nichts vor oder neben den Containern abstellen."