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Waldbrand nahe Linzer City

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Die Rauchsäule war von der Linzer Donaulände aus zu sehen.
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Ein Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs hat am Montagvormittag in Altenberg bei Linz (Bez. Urfahr-Umgebung) einen Großeinsatz ausgelöst.

Gegen 11.18 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert. Aufgrund des Übergreifens der Flammen auf den angrenzenden Wald mussten weitere Feuerwehren aus der Umgebung nachrücken.

Die Löscharbeiten gestalteten sich durch die Ausdehnung des Waldbrandes als besonders herausfordernd. Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte mit Güllefässern, um weiteres Löschwasser zur Brandstelle zu bringen. Zur Lageerkundung und Koordination setzte die Polizei einen Hubschrauber ein.

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Fahrzeug schwer beschädigt

Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen im Wald verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Verletzt wurde niemand.

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