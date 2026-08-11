Fahrerflucht
Fußgänger nach Zeltfest überfahren: Jagd auf Todes-Lenker
Kärnten. Zu den tragischen Ereignissen war es in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 4.30 Uhr, gekommen: Der 20-jährige Mann aus Bleiburg war nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes zu Fuß am linken Rand der B 81 unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Ortschaft Traundorf von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ein Anrainer hörte den Unfall und leistete gemeinsam mit einer nachkommenden Pkw-Lenkerin Erste Hilfe. Der gewissenlose Unfalllenker war schon vor dem Eintreffen der beiden Zeugen geflüchtet - er oder sie hatte dem Opfer nicht geholfen und war einfach weitergefahren.
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Trotz Reanimationsmaßnahmen durch eine First-Responderin und einen Notarzt starb der 20-Jährige noch an der Unfallstelle.
Bei einer Untersuchung der Unfallstelle mit Metalldetektoren stellte die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten Kleinteile (Metall- und Lacksplitter) sicher. Diese könnten mit dem Unfall zusammenhängen, sie werden kriminaltechnisch untersucht. Außerdem gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. "Jeder wird genauestens geprüft", hieß es von Seiten der Exekutive. Außerdem würden die Bilder aus Videoüberwachungen ausgewertet und in Frage kommende Fahrzeuge sowie die in der Region eingeloggten Handys überprüft.
Besonders was das Fahrzeug angeht, wird Mithilfe bei der Polizeiinspektion Bleiburg (05911/2142) sowie bei jeder weiteren Polizeidienststelle und auch via Polizei-Notruf (Tel.: 133) erbeten.
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