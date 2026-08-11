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Schwangere verletzt

L17-Lenker als Geisterfahrer in Kreisverkehr

Totalschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.
© ZOOM.TIROL
Im Söll (Bezirk Kufstein) ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall durch einen betrunkenen Führerscheinneuling gekommen. Dabei wurde eine Schwangere verletzt.
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Tirol. Gegen 22 Uhr lenkte ein 17-jähriger Österreicher einen Pkw auf der Gemeindestraße Stampfanger in Richtung Westen. Mit ihm im Fahrzeug saß ein 16-Jähriger auf dem Beifahrersitz.

Bei einem Kreisverkehr kam es schließlich zur folgenschweren Kollision. Der 17-Jährige fuhr zunächst in den Kreisverkehr und lenkte seinen Wagen anschließend als Geisterfahrer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in den Kreisverkehr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.

Feuerwehreinsatz an der Unfallstelle.
Feuerwehreinsatz an der Unfallstelle, © ZOOM.TIROL

Auf dem Beifahrersitz des 31-Jährigen befand sich dessen 30-jährige schwangere Lebensgefährtin. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Feuerwehrleute sichern nachts eine Unfallstelle und streuen Bindemittel auf die Straße.
-Fotocredit: ZOOM.TIROL © ZOOM.TIROL

Totalschaden

Auch der 16-jährige Beifahrer des Jugendlichen wurde verletzt. Er verließ zunächst die Unfallstelle, konnte später jedoch erreicht werden und begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Die beiden Lenker blieben unverletzt.

Der Pkw des 17-Jährigen., der den Führerschein wohl noch einmal machen muss.
Der Pkw des 17-Jährigen., der den Führerschein wohl noch einmal machen muss. © ZOOM.TIROL

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein anschließend durchgeführter Alkotest beim 17-Jährigen ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Die Polizei nahm ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst und eine Polizeistreife. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet.

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