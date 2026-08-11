Schwangere verletzt
L17-Lenker als Geisterfahrer in Kreisverkehr
Tirol. Gegen 22 Uhr lenkte ein 17-jähriger Österreicher einen Pkw auf der Gemeindestraße Stampfanger in Richtung Westen. Mit ihm im Fahrzeug saß ein 16-Jähriger auf dem Beifahrersitz.
Bei einem Kreisverkehr kam es schließlich zur folgenschweren Kollision. Der 17-Jährige fuhr zunächst in den Kreisverkehr und lenkte seinen Wagen anschließend als Geisterfahrer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in den Kreisverkehr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.
Auf dem Beifahrersitz des 31-Jährigen befand sich dessen 30-jährige schwangere Lebensgefährtin. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Totalschaden
Auch der 16-jährige Beifahrer des Jugendlichen wurde verletzt. Er verließ zunächst die Unfallstelle, konnte später jedoch erreicht werden und begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Die beiden Lenker blieben unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein anschließend durchgeführter Alkotest beim 17-Jährigen ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Die Polizei nahm ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst und eine Polizeistreife. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet.
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