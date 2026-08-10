Dorotheum: Null-Beute-Täter geschnappt

Ein wegen Suchtgiftdelikten amtsbekannter Wiener (36) wurde als jener Täter ausgeforscht, der bei einem versuchten Coup in einer Dorotheum-Filiale für Mega-Aufregung gesorgt hatte.

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Wien. Der versuchte bewaffnete Überfall hatte am Donnerstagnachmittag für helle Aufregung und einen Großeinsatz der Exekutive gesorgt. Wie nun bekannt wurde, konnte der Verdächtige, ein einheimischer Österreicher, in seiner Wohnung unweit des Tatortes im 18. Beuirk gefasst werden. Dies bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion am Montag in der Früh.

Anfangs ging die Polizei sogar von einer Geiselnahme aus, was zum Glück nicht der Fall war. © Starpix / A. Tuma

Eigentlich wollte er Bank ausrauben

Bei dem Verdächtigen handelt es sich oe24-Infos zufolge um einen amtsbekannten Mann aus der Suchtgiftszene, sichergestellte DNA-Spuren (unter anderem auf der Beute, die er, als die Angestellten flüchteten, fallen ließ) haben zu seiner Festnahme im Zuge einer Razzia geführt. Bei der Hausdurchsuchung konnten die Beamten Kleidungsstücke, die der Mann bei der Tat getragen haben soll, auffinden und sicherstellen.

Der 36-Jährige zeigte sich in einer ersten Vernehmung zu allen Vorwürfen geständig. Im Zuge dessen gab der Mann zudem an, unmittelbar vor der Tat zunächst beabsichtigt zu haben, eine nahegelegene Bankfiliale auszurauben, von diesem Vorhaben jedoch Abstand genommen und stattdessen das nahege legene Geschäft überfallen zu haben.

Drei Dorotheum-Mitarbeiter konnten flüchten, Täter ließ Beute zurück. © Starpix / A. Tuma

Geiselnahme befürchtet - Großeinsatz

Der aufsehenerregende Coup war am Donnerstagnachmittag verübt worden. Nach einem Überfallsalarm hatte eine Zeugin eine mutmaßlich bewaffnete Person an dem Dorotheum-Standort in der Währinger Straße gesehen. Wegen eines Verdachts auf eine Geiselnahme rückte die Exekutive mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Cobra, WEGA sowie der Diensthundeabteilung an und sperrte das Areal um den Tatort großräumig ab. Anrainerinnen und Anrainer warteten mehrere Stunden, um in ihre Wohnungen zu kommen.

Im Zuge des Einsatzes stellte sich schließlich heraus, dass die Mitarbeiter des Geschäfts noch rechtzeitig aus dem Gebäude flüchten konnten. Vom Verdächtigen, der seine Beute in dem Geschäft zurückließ, fehlte zunächst jedoch jede Spur.

Die Befragungen der vier Mitarbeiter des Geschäfts ergaben eine übereinstimmende Täterbeschreibung. Zuletzt waren auch Aufnahmen aus den Überwachungskameras ausgewertet worden.