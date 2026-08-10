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Badeunfall

Urlauberin (68) tot aus Wolfgangsee geborgen

Blauer Rettungsboot auf dem Wolfgangsee vor einem Dorf mit Kirche und grünen Bergen im Hintergrund.
© Wasserrettung
Am Wolfgangsee konnte am Sonntagabend eine als vermisst gemeldete Schwimmerin nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.
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Mit Schnorchel ausgerüstete Rettungsschwimmer entdeckten die 68-jährige Urlauberin nach kurzer Suche im Bereich des Badeplatzes "Gamsjaga" (Gemeinde St. Gilgen) rund sieben Meter vom Ufer entfernt in einer Wassertiefe von 3,5 Metern und brachten sie an die Wasseroberfläche. Sofortige Wiederbelebungsversuche am Ufer durch den Notarzt blieben aber ohne Erfolg.

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Ein Wasserrettungsboot fährt schnell auf dem Wolfgangsee, im Hintergrund Berge und Wälder.
Wasserrettung am WVolfgangsee im Einsatz. © ÖWR LV Salzburg

Wie die Wasserrettung Salzburg informierte, war der Alarm bei den Einsatzkräften gegen 18.50 Uhr eingegangen. Im Einsatz standen die Wasserrettung St. Gilgen, der Tauchzug Nord der Wasserrettung des Landesverbandes Salzburg, die örtlich zuständige Feuerwehr, die Feuerwehrboote St. Wolfgang und Fuschl, die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Salzburg, das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber sowie die Polizei. Was zu dem Unfall führte, ist nicht bekannt. Bereits am vergangenen Mittwoch war eine 85-jährige Frau im Wallersee ertrunken.

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