Transfer-Knall um WM-Held Saša Kalajdžić (29)

Bei der WM war Kalajdžić noch der große Held, nun steht er wieder auf dem Abstellgleis.

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Hinter Sasa Kalajdzic liegen turbulente Monate. Mit dem LASK holte der 29-jährige ÖFB-Stürmer in Österreich das Double und spielte sich damit wieder ins Rampenlicht. Nach seiner Rückkehr zu den Wolverhampton Wanderers droht nun allerdings erneut eine schwierige Situation.

Beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison, einem 3:0 im Ligapokal gegen Port Vale, fehlte Kalajdzic überraschend komplett im Kader. Verletzt soll der 2,00-Meter-Mann nicht sein. Nach seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft könnte allerdings noch die nötige Fitness fehlen.

Auf dem Abstellgleis

Gleichzeitig deutet vieles auf einen möglichen Abschied hin. Wolverhampton, das nach dem Abstieg künftig in der Championship spielt, plant im Angriff offenbar nicht zwingend mit dem Österreicher. Kalajdzic hat nur noch ein Jahr Vertrag und könnte deshalb in diesem Sommer eine interessante Option für andere Klubs sein.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Für den Stürmer geht es vor allem um Spielzeit. Nach mehreren schweren Verletzungen, darunter drei Kreuzbandrissen, konnte er beim LASK endlich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und überzeugte mit starken Leistungen. Ein erneuter Rückschlag wäre für seine Karriere besonders bitter.

Wechsel im Sommer?

Laut früheren Berichten soll Wolverhampton grundsätzlich gesprächsbereit sein. Die mögliche Ablöse wird im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet – eine Summe, die für einige europäische Klubs durchaus machbar sein dürfte.