Shiffrin
© GEPA

Im Kraftraum

"Der Sturm" - Ski-Queen schuftet schon für neue Saison

09.08.25, 16:25
Mikaela Shiffrin bereitet sich mit hartem Training in einer Garage auf Olympia 2026 vor – und steigt als Investorin beim ersten Profi-Frauenfußballteam in Colorado ein.

Klimmzüge, Stabilisation, Bauchmuskelübungen mit Medizinball – Mikaela Shiffrin gibt im Training Vollgas. Statt Hightech-Gym nutzt sie eine ganz normale Garage, um für Olympia 2026 in Form zu kommen.

Favoritin auf Edelmetall

Die 101-fache Weltcupsiegerin wird auch in der kommenden Saison als eine der großen Favoritinnen ins Rennen gehen. Bis zu den Winterspielen 2026 bleibt noch Zeit, um an Kraft und Technik zu feilen.

Neues Kapitel im Fußball

Neben der Piste engagiert sich Shiffrin nun im Frauenfußball. Die US-Amerikanerin wurde als Investorin bei Denver NWSL vorgestellt – dem ersten Profi-Frauenteam in Colorado. „Eine Ehre und Freude“, sagt sie.

