Hot Summer! Ski-Stars genießen Auszeit

Während die Ski-Welt auf die Saison wartet, dominieren private Meilensteine die Schlagzeilen: Drei ÖSV-Stars heirateten, Stephanie Venier verkündete ihren Rücktritt. Marcel Hirscher trainiert trotz Olympia-Verzicht intensiv.

Liebesglück. Verlobungen, Hochzeiten im Schnee, Rücktritte und Comebacks: Die Ski-Stars sorgen in diesem Sommer mit privaten Meilensteinen für Schlagzeilen. Ehe Mitte August wieder für die Überseetrainings die Koffer gepackt werden, schlüpften gleich drei ÖSV-Herren in den Hochzeitsanzug. Technik-Ass Fabio Gstrein gab in Sölden seiner Lisa das Ja-Wort – und bekam mitten im August Schneeflocken als „Hochzeitskonfetti“. Manuel Feller feierte eine romantische Vintage-Hochzeit mit seiner Selina. Riesentorlauf-Mann Stefan Brennsteiner heiratete schon im Juni seine Denise in Salzburg.

Veniers Karriereende

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier verkündete diese Woche ihre Verlobung mit Christian Walder und den Abschied vom Weltcup. „Gesund aufhören“ nennt sie es, bevor die Motivation ganz versiegt. Statt Rennen steht nun Familienplanung auf dem Programm, „nicht mehr aus dem Koffer leben“.

Hirschers Krafttraining

Für Marcel Hirscher hingegen ist ans Aufhören nicht zu denken. Nach über 1.000 Stunden Reha für sein Kreuzband steht der achtfache Gesamtweltcupsieger wieder voll im Krafttraining. Ringe, Wall Balls, Seilklettern – der Ski-Niederländer zeigt seinen Sommer-Sixpack. Die Winterspiele in Cortina seien zwar nicht sein Ziel, doch die Olympiasaison reizt. Nebenbei treibt er sein Ski-Business voran und verlegt die Produktion seiner Marken Van Deer-Red Bull und Augment von Stuhlfelden nach Scheffau am Tennengebirge.

Internationale Vorbereitungen

Allrounder Marco Schwarz streicht nach durchwachsenem Comeback die Abfahrt aus seinem Rennkalender, reist aber mit dem Speedteam nach Chile. Lindsey Vonn holt Aksel Lund Svindal als Coach – sie sind das neue „Ski-Traumpaar“. Gesamtweltcup-Dominator Marco Odermatt trainiert zwischen Argentinien und Saas-Fee. Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde planen das Doppel-Comeback. Die Ski-Welt sonnt sich noch in privaten Glücksmomenten – bevor in 77 Tagen beim Welt-Auftakt in Sölden (25./26. Oktober) wieder Sekunden den Ton angeben.