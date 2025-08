Paukenschlag: ÖSV-Star (31) vor dem Rücktritt

Ausgerechnet im Olympia-Winter muss das Ski-Team den nächsten Rücktritt verkraften.

Überraschung in den Tiroler Bergen! Stephanie Venier (31) sorgt erneut für Schlagzeilen – und diesmal geht es nicht nur um Liebe, sondern auch um ihre Karriere. Die frisch verlobte Ski-Weltmeisterin lädt am Donnerstag zu einem Pressegespräch in ihre Heimat Tirol. Der Zeitpunkt brisant: Erst am Weekend machte sie ihre Verlobung mit ÖSV-Kollegen Christian Walder öffentlich.

Brautparty mit ÖSV-Kolleginnen

Via Instagram zeigte sie Fotos ihrer Brautparty mit den Skifreundinnen Nadine Fest, Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer und scherzte in Richtung ihres Zukünftigen: „Bist du bereit, @christianwalder?“ Pikant: Walder war zuvor zehn Jahre mit Veniers Teamkollegin Cornelia Hütter liiert – doch dieses Kapitel ist längst Geschichte.

Karriere am Scheideweg

Während privat schon die Hochzeitsglocken leise klingen, bleibt sportlich vieles offen. Nach ihrem WM-Gold im Super-G übte Venier harte Kritik an ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger – und stellte sogar einen Rücktritt in Aussicht. Ihre selbst gesetzte Deadline: August. Der Monat ist da – und die Spannung steigt: Sagt Venier dem Skisport Adieu? Oder wagt sie die Doppelrolle: Karriere und Hochzeit? Am Donnerstag will die Speed-Spezialistin selbst Antworten geben. Die Tendez geht aber klar Richtung Rücktritt.