Schock: Verstappen bei Rennen in Horror-Crash verwickelt

Schock-Momente in der Motorsport-Welt nach einem heftigen Crash in einem Rallye-Rennen.

Bei der Wallonie-Rallye in Belgien kam es zu einem schrecklichen Unfall mit prominenter Beteiligung.

Der belgische Rallye-Champion Jos Verstappen, Vater von Formel-1-Superstar Max, überschlug sich mit seinem Skoda Fabia und flog von der Strecke ab. Dort krachte das Auto in einen Baum. Der 54-jährige Ex-Formel-1-Pilot musste das Rennen auf Platz 3 liegend aufgeben.

Wie durch ein Wunder ist weder Verstappen noch Beifahrer Jasper Vermeulen etwas passiert. Beide konnten unverletzt aus dem Auto steigen.