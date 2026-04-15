Vorwürfe gegen Katy Perry: Polizei-Spezialeinheit ermittelt

Schwere Vorwürfe gegen Popstar Katy Perry beschäftigen die Behörden in Australien. Eine Spezialeinheit der Polizei prüft nun einen Vorfall, der sich bereits vor Jahren in Melbourne ereignet hat.

Die Ermittlungen gegen die 41-jährige Katy Perry nehmen Fahrt auf. Nach den Anschuldigungen von Schauspielerin Ruby Rose hat sich nun eine Spezialeinheit eingeschaltet. Ein Sprecher der Behörden bestätigte, dass Ermittler des „Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team“, kurz SOCIT, einen sexuellen Übergriff untersuchen. Dieser soll sich im Jahr 2010 in einem Lokal im Stadtzentrum von Melbourne zugetragen haben.

Polizei prüft Vorfall genau

Da die Ermittlungen noch laufen, gibt die Polizei derzeit keine weiteren Details bekannt. Ruby Rose wirft Katy Perry vor, sie damals in einem Club belästigt zu haben. Die Sängerin selbst lässt die Vorwürfe über ihr Team entschieden zurückweisen. Dort spricht man von „kategorisch falschen“ und „gefährlichen Lügen“, die verbreitet werden würden. Dass nun ausgerechnet das SOCIT-Team den Fall bearbeitet, zeigt die Ernsthaftigkeit der Lage.

Experten für sensible Fälle

Bei der Einheit handelt es sich um ein Netzwerk speziell geschulter Beamter, die im gesamten Bundesstaat Victoria im Einsatz sind. Sie sind darauf spezialisiert, sensible Vernehmungen durchzuführen und Beweise in Fällen von Sexualdelikten zu sichern – insbesondere wenn diese, wie bei Perry und Rose, weit in der Vergangenheit liegen. Das Team war bereits in international bekannten Verfahren involviert, was die Relevanz der aktuellen Untersuchungen unterstreicht.

Rose meldet sich online

Aktuell bleibt unklar, wie die Beweislage aussieht oder ob bereits Zeugen vernommen wurden. Ruby Rose gab unterdessen ein Update auf Instagram und erklärte, dass sie Anzeige erstattet habe. Da die Ermittlungen laufen, könne sie sich nun nicht mehr öffentlich zu den Details äußern. Sie betonte jedoch, dass sie nun mit ihrem Heilungsprozess beginnen wolle und bedankte sich für die Unterstützung ihrer Fans.