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Melissa Naschenweng
© Madame Tussauds Wien

Madame Tussauds

Melissa Naschenweng bekommt Plätzchen neben Andreas Gabalier

16.04.26, 16:26
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Schlager-Star Melissa Naschenweng zieht bald in den Wiener Prater ein. Madame Tussauds Wien hat offiziell bestätigt, dass die beliebte Kärntnerin ihre erste eigene Wachsfigur bekommt. Die Vorbereitungen für das lebensnahe Ebenbild der Sängerin laufen bereits auf Hochtouren. 

Die Sängerin wird ihre neue Wachsfigur Mitte Juni persönlich im Wiener Prater enthüllen. In der weltberühmten Attraktion wird sie künftig neben anderen Größen der heimischen Musikszene wie Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer oder Christina Stürmer zu sehen sein. Für die 35-Jährige, die mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ Erfolge feiert, ist dies eine ganz besondere Auszeichnung.

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© Madame Tussauds Wien

Präzise Arbeit im Studio

Bereits Mitte Oktober 2025 fand die Vermessung statt. In einem dreistündigen Termin wurden Hautton, Augenfarbe und Körpergröße exakt festgehalten. Melissa Naschenweng zeigte sich über die Nachricht sichtlich bewegt und bezeichnete die Aufnahme bei Madame Tussauds als die wohl schönste Auszeichnung ihrer bisherigen Karriere. Besonders die Verbundenheit zu ihrer Heimat im Lesachtal hob sie dabei hervor. Sie sei schlichtweg sprachlos gewesen, als sie von der Ehre erfuhr.

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© Madame Tussauds Wien

Große Beliebtheit beim Publikum

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© Madame Tussauds Wien

Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien, betonte die enorme Popularität der Künstlerin. In internen Besucherumfragen landete sie regelmäßig auf den vordersten Plätzen. Die Entscheidung für die Figur fiel daher leicht, da sie als bodenständig und extrem fan-nah gilt. Während über die Pose und das Outfit der Figur derzeit noch geschwiegen wird, ist klar, dass das Ergebnis so lebensecht wie möglich sein soll. Das Geheimnis um den finalen Look wird erst bei der feierlichen Präsentation im Juni gelüftet.

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