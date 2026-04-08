B3 bei Steyregger Brücke: Ab heute monatelang Verkehrschaos

Rund eine Stunde Zeitverlust gab es laut ÖAMTC im Morgenverkehr zum Start der Dauerbaustelle mit Totalsperre.

Steyregg. Die B3 Donaustraße ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in Oberösterreich. Sie verbindet den Osten von Oberösterreich mit dem Zentralraum. Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung und der in die Jahre gekommenen Asphaltstruktur hat heute die Generalsanierung gestartet, die etappenweise bis 19. Juni dauern wird.

In Bauphase 1 wird der von Perg kommende Verkehr über den Kreuzungsbereich „Pulgarn“ in Richtung L569 Pleschinger Straße abgeleitet und in weiterer Folge auf dieser bis zum Kreisverkehr in Steyregg geführt. Sämtliche Schleichwege, etwa die Linzer- oder Windegger Straße, sind am Ende gesperrt.

Ab 10. Mai wird dann die Linzer Straße ab der Eni-Tankstelle als zusätzliche Umleitungsstrecke genutzt.