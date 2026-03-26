17-Jähriger ohne Schein lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Bursch war mit dem Auto seiner Mutter unterwegs und erfasste bei seiner Flucht einen Passanten (48).

Wien. Ein 17-Jähriger, der in Wien-Neubau ohne Führerschein mit dem Auto seiner Mutter unterwegs war, ist mit einer gefährlichen Fahrt vor der Polizei geflüchtet. Erst nachdem der Teenager mit seinem Wagen eine Ampel und einen Passanten touchiert hatte, blieb er stehen. Der Fußgänger erlitt bei dem Vorfall Prellungen. Der 17-Jährige besitzt keine gültige Lenkberechtigung, er hatte sich den Autoschlüssel ohne das Wissen seiner Mutter ausgeborgt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Beamten waren in der Nacht auf Mittwoch im Bereich des Mariahilfer Gürtels auf den sehr jungen und nervös wirkenden Fahrzeuglenker aufmerksam geworden. Trotz deutlicher Anhaltezeichen beschleunigte der Lenker sein Fahrzeug und bog mehrmals ab, um einer Kontrolle zu entgehen, hieß es von der Polizei.

Wilde Fahrt durch den Verkehr

Im Bereich des Europaplatzes missachtete er eine rote Ampel, drehte das Licht seines Fahrzeugs ab und schlängelte sich gefährlich durch den Verkehr. Mehrere andere Fahrzeuge wurden von seinem Fahrstil zu abrupten Bremsmanövern gezwungen. Der 17-Jährige beschleunigte auf Geschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h und bog mit hoher Geschwindigkeit auf die äußere Mariahilfer Straße ab.

Dabei verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Auto, touchierte im Kreuzungsbereich eine Ampelanlage mit dem linken Außenspiegel und erfasste mit der rechten Fahrzeugseite einen 48 Jahre alten Passanten. Erst daraufhin blieb der Lenker mit seinem Fahrzeug stehen und konnte von den Einsatzkräften festgehalten werden. Der verletzte Fußgänger wurde von der Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.